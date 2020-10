Fuite du code source de Windows XP : un développeur parvient à compiler l'OS

Depuis la semaine dernière, le code source de Windows XP et Windows Server 2003 est en fuite sur Internet. Une fuite assez inquiétante puisque le code source se présente comme l'occasion pour les hackers de décortiquer les entrailles de l'OS et d'exploiter des failles encore inconnues. Situation d'autant plus inquiétante que Windows XP reste utilisé par un parc assez conséquent de postes et surtout dans des dispositifs sensibles, notamment les distributeurs automatiques de billets de banque.

Le code en fuite, présenté comme incomplet suscite beaucoup de curiosité des développeurs, et c'est ainsi que l'un d'entre eux a réussi à compiler le code pour rendre le système fonctionnel.

NTDEV a ainsi compilé le code pour vérifier s'il était authentique et il semble que ce soit bel et bien le cas pour les deux codes sources partagés en ligne. Le développeur confirme que certains composants sont manquants comme Winlogon.exe ainsi que pas mal de pilotes.

Les sources diffusées peuvent être utilisées pour compiler tous les SKU ainsi que les versions gratuites dédiées à la vente au détail d'Xp. Pour la source de Windows Server 2003, elle serait dans les faits bien plus complète que celle d'XP, c'est ainsi que le développeur a pu construire une installation fonctionnelle de Windows Server 2003 (en remplaçant certains fichiers).