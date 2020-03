G Suite : plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs

Gros chiffre pour G Suite de Google. À Axios, Javier Soltero, qui a rejoint Google fin 2019 en tant que responsable de G Suite, a annoncé que la suite de productivité et collaboration dispose de plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois.

Ce cap des 2 milliards aurait été franchi à la fin de l'année dernière pour G Suite qui comprend Gmail, Docs, Drive, Hangouts Meet et autres applications. Cela donne un poids certain à G Suite face à un concurrent comme Microsoft Office. Le responsable de G Suite, qui avait quitté Microsoft fin 2018 après s'être notamment occupé de la supervision d'Outlook puis en tant que responsable pour Cortana, n'entre toutefois pas dans les détails.

Javier Soltero ne donne ainsi pas la ventilation des 2 milliards d'utilisateurs en fonction des produits ou entre les produits payants et gratuits.

Début 2019, Google avait revendiqué plus de 5 millions d'entreprises payantes pour G Suite. D'après The Information, Google chercherait à créer une application de messagerie unifiée regroupant Gmail, Drive et les services de Hangouts avec G Suite pour les entreprises.