Google : une seule application pour réunir Gmail, Hangouts et Drive dans la G Suite

Google chercherait à créer une application de messagerie unifiée regroupant Gmail, Drive et les services de Hangout pour ses services G Suite destinés aux entreprises.

Google n'oublie pas les entreprises pour ses services tout en préparant la fin de son service Hangouts. Ce dernier est désormais séparé en deux applications, Hangouts Meet et Hangouts Chat, ce qui crée une certaine confusion quant à leurs domaines d'application.

Pour continuer d'attirer les entreprises vers ses services de communication G Suite, Google réfléchirait donc à une application unifiée qui regrouperait Gmail (messagerie), les deux services de Hangouts (communications unifiées) et Drive (édition et partage de documents), selon le site The Information.

Elle serait donc plus facile à appréhender mais cette application unique ne serait accessible qu'aux entreprises titulaires d'un compte G Suite et pourrait ainsi constituer une véritable plate-forme professionnelle, un peu à la manière de Slack.

Il est possible qu'une annonce en ce sens soit faite pour l'événement développeurs Goole I/O 2020 au mois de mai prochain, même si l'état de finalisation d'un tel projet, ou même sa dénomination finale, ne sont pas encore connus.