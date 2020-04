G Suite : la gestion des appareils Windows 10 via la console d'administration

La gestion des appareils Windows 10 via G Suite est désormais disponible après une bêta débutée en janvier.

Après une bêta en début d'année, Google annonce la disponibilité générale d'une fonctionnalité qui a mis un certain temps à arriver. Les entreprises et organisations qui utilisent G Suite peuvent désormais gérer les appareils Windows 10 via la console d'administration.

Jusqu'à présent, il était officiellement seulement question d'une possibilité de gestion pour les administrateurs G Suite avec des appareils Android, iOS, Chrome et Jamboard (un tableau blanc numérique).

Google souligne en particulier la fonctionnalité de sécurité renforcée pour appliquer à distance des paramètres Windows sur les appareils des utilisateurs : niveau d'autorisation d'administration, paramètres personnalisés, activation BitLocker, activer ou désactiver les mises jour automatiques Windows…



Tous les administrateurs G Suite peuvent utiliser le fournisseur d'informations d'identification Google pour Windows (GCPW ; Google Credential Provider for Windows) pour permettre aux utilisateurs de se connecter à un appareil Windows 10 avec les identifiants Google. Les technologies de protection de Google pour les comptes entrent en action.

G Suite comprend Gmail, Docs, Drive, Meet et autres applications. En concurrence avec Microsoft 365, G Suite a dépassé les 6 millions de clients payants. La gestion des appareils Windows 10 est disponible pour les clients G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education et Cloud Identity Premium.