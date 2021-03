Galaxy A52 : le prochain milieu de gamme de Samsung en vidéo

Samsung n'aura pas réussi à conserver le secret autour du Galaxy A52 5G jusqu'à la conférence Awesome Unpacked de la semaine prochaine puisque le terminal s'affiche dans une vidéo complète de présentation.

Officiellement, Samsung compte dévoiler son Galaxy A52 le 17 mars avec d'autres terminaux de milieu de gamme. Mais Moboaesthetics a réussi à mettre la main sur un exemplaire du smartphone avant même sa présentation et nous livre un petit tour du propriétaire.

On retrouve donc le Galaxy A52 avec un écran Infinity-O de 6,5 pouces proposant un taux de rafraichissement de 120Hz. Le terminal se dote d'un SoC Snapdragon 750G lui ouvrant les portes de la 5G, il dispose par ailleurs de 8 Go de Ram et 128 Go de stockage.

Le terminal embarque une partie photo solide avec un capteur principal de 64 MP associé à un ultra grand angle de 8 MP , un macro 5 MP et un capteur de profondeur de champ de 2 MP tandis qu'en façade se loge un capteur selfie de 32 MP.

Le Galaxy A52 est livré sous One UI 3.1 (Android 11), il dispose d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 25W. Le tout est certifié IP67 et il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir une idée de son prix et de sa date de commercialisation.