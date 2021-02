Samsung Galaxy A52 : la fiche technique se précise

La série Galaxy A constitue une source d'importants volumes pour Samsung et plusieurs de ses modèles se retrouvent régulièrement dans le Top des smartphones les plus vendus dans le monde.

Cette série fait le choix de proposer certaines fonctionnalités avancées tout en gardant un prix raisonnable. Après un Galaxy A51 plutôt bien accueilli l'an dernier, voici venir le Galaxy A52 qui sera proposé en version 4G ou 5G.

Sa date de lancement n'est pas encore connue mais des fuites régulières complètent au fur et à mesure sa fiche technique. Les deux modèles devraient donc proposer un affichage 6,5 pouces AMOLED en résolution FHD+ et avec un rafraîchissement standard de 60 Hz, avec un SoC Snapdragon 720G pour la version 4G et Snapdragon 750G pour la variante 5G, et 8 Go de RAM / 128 Go de stockage.

Ils embarqueront une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25W et l'on connait désormais les capteurs photo embarqués : 32 megapixels à l'avant pour le capteur selfie et un ensemble de 4 modules à l'arrière : 64 + 12 + 5 + 5 megapixels.

L'ensemble serait similaire au Galaxy M51 avec, outre le capteur principal, un ultra grand angle 12 MP, un macro 5 MP et un capteur de données de profondeur de 5 MP.

Les deux smartphones sont attendus pour fin mars 2021 avec un tarif d'environ 400 dollars pour le Galaxy A52 4G et de 475 dollars pour le Galaxy A52 5G. Ils pourraient être accompagnés du Galaxy A72 qui semble avoir les mêmes caractéristiques mais avec un affichage plus grand, de 6,7 pouces.