Samsung : un Galaxy A73 5G sera aussi de la partie

Sans faire beaucoup de bruit, Samsung a également officialisé un Galaxy A73 5G avec écran plus grand et capteur photo de 108 mégapixels.

Jeudi et pour le renouvellement de sa série de smartphones Galaxy A dans le milieu de gamme, Samsung a mis en vedette le Galaxy A53 5G et le Galaxy A33 5G. Néanmoins, il y a aura également un Galaxy A73 5G qui a été plus discrètement dévoilé sur le site de la marque.

Le Galaxy A73 5G sera très proche du Galaxy A53 5G… qui n'est pas lui-même si éloigné du Galaxy A33 5G. Surprise toutefois, en association avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 265 Go de stockage (extensible à 1 To par carte microSD), Samsung mentionne un SoC octocore avec des fréquences de 2,4 GHz et 1,8 GHz.

De fait, il ne s'agira pas du nouveau SoC Exynos 1280 (2 x ARM Cortex-A78 à 2,4 GHz, 6 x ARM Cortex-A55 à 2 GHz) comme pour les deux autres modèles.

Avec capteur de 108 mégapixels

Plus grand avec une diagonale de 6,7 pouces, l'écran sera sinon identique à celui du Galaxy A53 5G, à savoir Super AMOLED Infinity-O avec définition FHD+ et donc taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo sera identique, à une seule exception qui est celle d'un module principal à l'arrière de non pas 64 mégapixels mais 108 mégapixels et toujours avec OIS.

Pour le reste, on retrouve la certification IP67, une batterie de 5000 mAh (charge filaire 25 W), Android 12 et One UI 4.1 avec aussi quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Si le Galaxy A73 5G est référencé par Samsung, le fabricant ne précise pas pour le moment une date de commercialisation ou un prix.