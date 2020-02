Galaxy Buds+ : Samsung améliore ses écouteurs sans fil

Samsung a profité de son événement Galaxy Unpacked 2020 pour dévoiler une version améliorée de ses écouteurs sans fil Galaxy Buds. Des Galaxy Buds+ pour lesquels il n'y avait toutefois guère de mystère.

Ces appareils avaient déjà été confirmés par Samsung suite à la publication d'une application dédiée dans l'App Store. La compatibilité pour la configuration avec une application iOS est l'une des nouveautés des Galaxy Buds+ qui conservent sinon un même design que la génération précédente et toujours avec son signature AKG.

Les écouteurs true wireless (Bluetooth 5.0) sont équipés de 2 haut-parleurs pour les aigus et les basses, ainsi que 3 micros, soit 2 micros externes et 1 micro interne. Ils doivent permettre de capter la voix et neutraliser les bruits de fond.

Néanmoins, il n'y a pas de réduction active de bruit, ce qui sera une lacune par rapport aux AirPods Pro d'Apple par exemple. Toutefois, l'avantage est que le prix entre les Galaxy Buds et les Galaxy Buds+ ne s'envole pas.

L'autonomie est largement revue à la hausse avec la promesse de 11 heures d'écoute avec une seule charge et jusqu'à 22 heures d'autonomie grâce à l'étui avec batterie de 270 mAh. Le tout avec compatibilité recharge sans fil Qi. En filaire (USB-C), les Galaxy Buds+ peuvent être chargés pendant 10 minutes pour 3 heures d'utilisation.



Avec leur surface tactile pour le contrôle, les Galaxy Buds+ profitent par ailleurs d'un raccourci permettant de lancer rapidement Spotify sur le smartphone.

Une paire de Buds+ offerte, ça vous dit ? Précommandez et profitez-en jusqu’au 8 mars https://t.co/X2lwCfWPs6 pic.twitter.com/7qO0uRHKEQ — Samsung FR (@SamsungFR) February 11, 2020

Les Galaxy Buds+ de Samsung seront disponibles au prix de 169 € (149 € pour les Galaxy Buds). Ils sont offerts avec toute précommande d'un smartphone Galaxy S20+ ou Galaxy S20 Ultra.