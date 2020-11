Galaxy Buds Pro : vers un retour du format intra auriculaire

C'est le site Sam Mobile qui a partagé l'information : Samsung reviendrait au format intra-auriculaire avec sa prochaine génération d'écouteurs Galaxy Buds Pro.

Avec ses derniers Galaxy Buds Live lancés en aout dernier, Samsung mettait de côté le format intra-auriculaire pour un design en forme de haricot pas franchement adapté à toutes les morphologies. Le design open-fit montrait ainsi ses limites dans la restitution des basses ainsi que dans la réduction active de bruit très à la traine.

Des erreurs qui seront donc corrigées avec la prochaine génération de Galaxy Buds Pro qui reviendra au format plus traditionnel de la marque. Pour autant, toutes les nouveautés introduites avec les Buds Live ne seront pas oubliées puisque l'on devrait profiter d'un mode "transparent" qui permettra d'écouter son environnement sans avoir à retirer les écouteurs, ainsi qu'un mode permettant de supprimer le bruit ambiant, sans pour autant avoir à lancer de la musique en même temps.

Ces prochains écouteurs ont déjà été enregistrés auprès des organismes de certification en Corée du Sud et en Chine sous le nom de Galaxy Buds Pro et sous la référence SM-R190. On sait ainsi déjà qu'ils seront équipés d'une batterie de 472 mAh, leur commercialisation devrait intervenir dès le lancement des Galaxy S21.