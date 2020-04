Galaxy Fold 2 : Samsung cherche à réduire son prix

Samsung continue de préparer son Galaxy Fold 2 et une chose est désormais certaine : son prix sera plus bas que la première version.

Le Galaxy Fold 2 devrait ainsi être moins cher que la première version à son lancement. Samsung a bien compris que ce type de smartphone à écran pliable avait du potentiel, fort d'un premier modèle ayant rapidement séduit le public et d'un Z-Flip qui l'aura fait tout autant.

Mais désormais, Samsung vise plus large et pour toucher plus d'audience, le curseur du prix s'annonce crucial.

Pour réduire le prix de son appareil, Samsung envisage de le proposer avec seulement 256 Go de stockage dans sa version la plus abordable. Le Fold premier du nom n'était proposé qu'en 512 Go et à un prix supérieur à 2000 euros. De fait, le Galaxy Fold 2 pourrait être proposé sous la barre des 2000 euros.

Par ailleurs, on pourrait également voir le modèle constituant l'entrée de gamme se limiter à 8 Go de RAM. Il ne sera pas question de descendre sous les 1500 euros du Z Flip, mais de se situer sous le seuil psychologique des 2000 euros.