Galaxy Fold 2 : un troisième smartphone pliable chez Samsung cet été 2020

Alors que se profile la pésentation du Galaxy Z-Flip, les rumeurs concernant le Galaxy Fold 2 vont bon train. Et désormais, on évoque une sortie pour cet été.

Samsung prépare sa conférence qui sera l'occasion de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S20 ainsi que le Z-Flip, un nouveau smartphone pliable plus abordable que le Galaxy Fold et qui opte pour un design différent.

Mais en marge, Samsung préparerait également un Galaxy Fold 2, qui sera donc le troisième smartphone pliable de la marque et qui pourrait se montrer particulièrement bien équipé.

Samsung a souhaité économiser sur plusieurs postes, notamment la photo avec le Galaxy Z Flip, l'idée étant de proposer un smartphone pliable en mode clapet plus abordable que son Galaxy Fold. Mais la marque travaille également sur un successeur plus direct au Fold, qui profiterait d'une configuration très haut de gamme et dont la sortie pourrait intervenir cet été à en croire les bruits de couloirs.

La marque pourrait ainsi proposer durablement deux types de smartphones pliables à son catalogue : le Galaxy Fold qui s'ouvre comme un livre et propose de l'ultra premium, et le Z-Flip qui proposera un style clapet, moins musclé, mais plus abordable.

L'idée pour Samsung avec le Fold 2 est de proposer un véritable smartphone ultra premium. Les délais imposés au premier modèle pour réviser les points critiques ont entrainé la sortie d'un terminal à la fiche technique pas forcément en accord avec son temps. Pour le Fold 2, on évoque déjà Soc haut de gamme et module photo 108 MP similaire à celui du Galaxy S20 Ultra.

De plus, ce Fold 2 pourrait profiter d'un écran de 8 pouces et d'un stylet. Il sera également doté d'une protection en verre flexible pour plus de solidité, d'un SoC Snapdragon 865 5G et d'une grande quantité de RAM. Selon toute logique, son prix devrait rester au-delà des 2000 euros.