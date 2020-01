Samsung Galaxy Z Flip : annoncé le 11 février, disponible le 14 ?

Le Samsung Galaxy Fold a connu plusieurs mois de décalage entre son lancement et sa disponibilité effective, entre délai normal entre les deux événements mais aussi report pour gommer la fragilité de son écran souple.

Pour son deuxième modèle, le Galaxy Z Flip, les choses devraient aller beaucoup plus vite. Le smartphone au format clapet doit être présenté le 11 février durant un événement Galaxy Unpacked à San Francisco et la rumeur veut qu'il soit mis sur le marché quelques jours seulement plus tard, le 14 février, le rendant disponible avant même la série Galaxy S20 qui sera pourtant lancée en début d'année 2020.

Mais cette disponibilité initiale pourrait être limitée au marché US via l'opérateur AT&T et pour un prix qui atteindra tout de même 1400 dollars. L'appareil mobile conservera un petit côté exceptionnel et restera donc toujours largement au-dessus des 1000 dollars.

Ce temps court de commercialisation peut éventuellement s'expliquer par le fait que sa sortie a été bousculée par le report du Galaxy Fold d'avril à septembre 2019 et que le Galaxy Z Flip était censé sortir en fin d'année dernière, ce qui justifierait aussi le fait qu'il embarquera un SoC Snapdragon 855+ et non le dernier SoC haut de gamme Snapdragon 865 de Qualcomm.

Il devrait être rapidement suivi par la série Galaxy S20 dont la commercialisation semble être prévue pour le tout début du mois de mars 2020, tandis qu'un successeur direct au Galaxy Fold est pressenti pour le second semestre.