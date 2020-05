Galaxy Note 20+ : 16 Go de RAM, nouveau lecteur d'empreintes, dalle LTPO 120 Hz et batterie 5000 mAh

Samsung prépare la sortie de son Galaxy Note 20 et c'est le Note 20+ qui fait l'objet d'une nouvelle fuite, dévoilant ainsi une partie de sa fiche technique.

On sait déjà que la gamme Note 20 sera équipée d'un écran OLED LTPO à 120 Hz qui devrait corriger les soucis d'autonomie rencontrés sur la gamme S20. Mais finalement, cette dalle spécifique pourrait ne concerner que le Galaxy Note 20+.

Le Note 20 + serait également équipé d'une batterie de 5000 mAh contre 4000 mAh pour le Note 20 standard. Par ailleurs la variante + serait dotée de 16 Go de RAM.

La gamme Note 20 sera également dotée d'un tout nouveau lecteur d'empreintes digitales : le 3 Sonic Max de Qualcomm. Il s'agit d'un capteur 17 fois plus grand que celui qui équipe les Galaxy S20, il est également plus fiable et rapide, et pourrait même proposer de scanner deux doigts en simultanée pour sécuriser un peu plus les appareils.

L'officialisation de la gamme Note 20 est attendue pour la fin du mois d'aout ou le début de septembre.