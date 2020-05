Galaxy Note 20 : l'écran 120 Hz sera moins énergivore

Samsung souhaite faire de ses Galaxy Note 20 et 20+ de véritables vitrines de son savoir-faire en matière de smartphones. Et pour cela, la marque compte profiter de l'expérience acquise avec le Galaxy S20, notamment concernant l'affichage en 120 Hz.

L'écran du Galaxy S20 permet de profiter, dans certaines circonstances, d'un taux de rafraichissement à 120 Hz, ce qui est particulièrement séduisant pour les joueurs. Malheureusement, ce mode de fonctionnement entraine également une surconsommation électrique qui met à mal l'autonomie de la batterie de l'appareil.

Sur la gamme Note 20, Samsung aurait prévu de déployer une nouvelle technologie avec l'intégration de dalles LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide). On retrouve déjà cette technologie sur les écrans des montres Apple Watch 4 et 5, elle se base sur l'association de transistor IGZO et LTPS.

La technologie IGZO permet de profiter de pixels plus petits et d'augmenter ainsi la résolution d'affichage tout en profitant d'une consommation réduite. Quant au LTPS, la technologie est similaire, mais basée sur des matériaux plus haut de gamme et rares, avec un rendement supérieur, mais un prix de production plus élevé. Les dalles LTPO mélangent les deux technologies pour obtenir des écrans OLED avec une forte résolution et une consommation bien plus optimisée. Par ailleurs, la gestion du taux de rafraichissement est également meilleure et laisse une plus grande liberté.

Ross Young, de Display Supply Chain Consultants explique ainsi que les dalles LTPO peuvent proposer un taux de rafraichissement variant de 1 à 120 images par seconde, en fonction du contenu que l'on souhaite afficher. Cela permettrait ainsi de proposer un affichage à 1 image par seconde en mode veille Always On (pour l'affichage de l'heure par exemple), avant de passer à 60 images dans les menus et 120 images par seconde dans les jeux. Ce que l'utilisateur perd en surconsommation en mode 120 Hz est alors rattrapé pendant l'affichage des fonctionnalités basiques qui troquent le 60 images par seconde habituel pour un affichage à 1 image par seconde.

En marge de l'écran lui-même, Samsung devrait équiper sa gamme Note 20 du SoC Exynos 992 qui se montre plus efficace dans la gestion de la batterie.