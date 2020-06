Galaxy Note 20 : une conférence Unpacked en ligne le 5 août

C'est donc finalement le 5 aout prochain que Samsung tiendra son événement Unpacked visant à présenter officiellement sa série Galaxy Note 20, mais également d'autres dispositifs, notamment une nouvelle smartwatch. Une première information avait déjà été partagée sur la toile la semaine dernière à ce sujet, et désormais c'est le quotidien sud-coréen Dong-a Ilbo qui confirme que Samsung serait arrété sur cette date.

Crise sanitaire oblige, la conférence de Samsung se tiendra exclusivement en ligne et selon SlashGear, il sera question de plusieurs produits en marge du Note 20 et de ses dérivés.

Nous devrions ainsi voir se confirmer les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra avec des écrans AMOLED de 6.42 et 6.87 pouces en 120 Hz. Les appareils devraient embarquer des SoC Snapdragon 865 et Exynos 992 pour la version européenne associés à 8, 12 ou 16 Go de RAM.

Concernant les produits annexes, nous devrions assister aux présentations des Galaxy Watch 3, du Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip, ainsi que des tablettes nouvelle génération Galaxy Tab S7 et S7+.