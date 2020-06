La prochaine montre connectée de Samsung s'appellera finalement Galaxy Watch 3

Au mois d'août, Samsung présentera ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 (et peut-être un Galaxy Z Flip 5G) et une montre connectée prenant la suite de la Galaxy Watch de 2018.

Si l'on pensait logiquement à une dénomination Galaxy Watch 2, même s'il y a eu entre-temps la série Galaxy Watch Active et Galaxy Watch Active 2, il apparaît d'après certains documents de certification qu'elle sera finalement dénommée Galaxy Watch 3.

Samsung Galaxy Watch

Cette appellation est aussi apparue directement sur le site de Samsung dans les pages de support. La montre reprendra la lunette rotative pour piloter l'interface du modèle initial et qui avait été abandonné sur les Galaxy Watch Active.

La future montre connectée porte les références SM-R840 (boîtier 41 mm) et SM-R850 (boîtier 45 mm) avec étanchéité 5 ATM et résistance contre les chocs. Elle devrait proposer les connectivités sans fil WiFi, Bluetooth et NFC, embarquer un module GPS et proposer un moniteur de fréquence cardiaque à l'arrière. Il existera sans doute des variantes avec modem 4G intégré.

C'est le 5 août que la Galaxy Watch 3 sera présentée lors d'une conférence Galaxy Unpacked virtuelle en même temps que les smartphones et sans doute d'autres produits.