Galaxy Note : une pétition en ligne pour sauver la gamme

Alors qu'aucun smartphone Galaxy Note n'est prévu cette année et que l'avenir de la gamme s'assombrit, une pétition est lancée sur Internet pour sauver le terminal.

Au fil des années, la gamme Galaxy Note a perdu de son intérêt : depuis l'échec cuisant du Galaxy Note 7 retiré de la vente, Samsung a dopé sa gamme Galaxy S avec l'apparition d'un Galaxy S Ultra souvent très proche du Galaxy Note du même millésime.

Récemment, l'arrivée sur le marché des Galaxy Z Fold et Z Flip ont également permis à Samsung de déployer de nouveaux terminaux ultra premium, et finalement le Note n'a plus vraiment sa place au sein du catalogue de la marque.

On sait déjà qu'il n'y aura pas de Galaxy Note 21 cette année, et il se pourrait qu'il n'y ait plus jamais de nouveau smartphone de la gamme... Une situation inacceptable pour certains usagers.

Le site Sam Mobile a ainsi lancé une pétition en ligne pour demander à Samsung de ne pas abandonner la gamme Galaxy Note. Le site propose ainsi d'alterner les sorties entre Galaxy S et Note sur Change.org.

La pétition compte actuellement près de 30 000 signatures. Elle tend ainsi à prouver que les fans ne sont pas convaincus de retrouver l'esprit du Note ni ses fonctionnalités dans les autres produits de la marque. L'idée est donc de pousser Samsung a sortir un Galaxy Note en 2022.