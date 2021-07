Samsung confirme : pas de Galaxy Note 21 en vue cette année

Tout le monde s'en doutait, mais cette fois Samsung officialise la chose : aucun Galaxy Note 21 n'est prévu lors de la prochaine présentation organisée par la marque le 11 aout prochain.

Samsung a ainsi indiqué " Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois, nous allons étendre les fonctionnalités du Galaxy Note à d'autres appareils de la gamme Galaxy".

Une déclaration qui fait écho à ce que l'on annonçait depuis plusieurs semaines, à savoir que le Galaxy Note n'avait plus réellement sa place au sein du catalogue de Samsung puisque ses différents atouts devaient finalement se retrouver tant au niveau du Galaxy S Ultra que dans le Galaxy Fold.

La récente annonce de l'extension de prise en charge du stylet S-Pen auprès de différents smartphones de Samsung était déjà un indice de l'abandon du Note.

Selon toute logique, le Note, présenté comme LE smartphone productif de Samsung sera donc remplacé par le Galaxy Z Fold, plus à l'aise avec son écran plus grand, et plus polyvalent avec sa capacité à se replier.