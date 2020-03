Galaxy S20 : un capteur photo deux fois plus gros que celui de l'iPhone 11 Pro

La course à la photo sur les smartphones haut de gamme prend un nouveau tournant : pendant des années, la course s'est surtout faite au niveau des mégapixels affichés en caractères gras sur la coque arrière des appareils, et c'est encore le cas aujourd'hui avec une évolution toutefois puisque la taille des capteurs augmente également.

La miniaturisation de l'électronique permet ainsi aux constructeurs d'envisager d'installer des capteurs photo plus grands dans leurs smartphones. Et cela fait justement assez longtemps que l'on tente d'expliquer qu'un capteur plus grand avec moins de pixels restera meilleur qu'un capteur de la tête d'une épingle affichant des dizaines de millions de pixels.

Dans sont Galaxy S20, Samsung a fait des efforts sur ce point et propose non seulement bel et bien un véritable capteur 108 millions de pixels, mais ce dernier est également particulièrement grand comparé aux autres solutions du marché. Ce dernier mesure à lui seul 9,5 x 7,3 mm, c'est tout simplement deux fois plus gros qu'un capteur d'iPhone 11 Pro. Cela permet au module de capter plus de lumière en théorie, mais aussi de proposer des effets bokeh plus naturels tout en proposant également des performances accrues en vidéo.

Alors certes, c'est encore loin des capteurs équipant les boitiers plein format qui affichent des dimensions de 24x36 mm en moyenne, mais on commence à se rapprocher là des capteurs de 1 pouce qui équipent certains bridges ou reflex. Par ailleurs, si le capteur est une bonne surprise, le Galaxy S20 se montre décevant en termes de réparabilité et hérite d'une note de 3/10.