Galaxy S20 Ultra : un beau concentré de technologies mais difficile à réparer

Le Galaxy S20 Ultra, modèle le plus haut de gamme de Samsung, passe sous les instruments de iFixit pour un démontage en règle.

Le smartphone Galaxy S20 Ultra constitue le nouveau modèle de référence de Samsung, compatible 5G, doté d'un module photo 108 megapixels, d'un super zoom x100 et proposé à plus de 1300 €. C'est un véritable concentré de technologies que iFixit est allé voir de plus près en procédant à son traditionnel démontage de l'appareil mobile.

D'emblée, l'ouverture du smartphone n'est pas facilitée par la présence généreuse d'adhésif mais l'accès est rapide à l'impressionnant capteur 108 megapixels, capable de réaliser un "nona-binning" en 3x3 pour réaliser des clichés de 48 megapixels restant lumineux malgré des photosites de 0,8 µm seulement.

iFixit explore également le gros module permettant de réaliser le Super Zoom x100, nouveauté exclusive de ce modèle, et l'on y retrouve le système périscopique avec un capteur orienté à 90 degrés et un miroir.

Le Galaxy S20 Ultra montre aussi sa carte mère avec le puissant SoC Snapdragon 865 associé au modem Snapdragon X55 et 12 Go de RAM fournie par Samsung, également à l'origine des 128 Go de mémoire UFS 3.0.

Le dégagement de la carte mère donne accès à une batterie de 5000 mAh...fermement collée à la coque et donc difficile extractible. De quoi peut-être bientôt se faire taper sur les doigts par la Commission européenne qui réfléchit à un encadrement pour forcer les fabricants à rendre les batteries de smartphones remplaçables.

Le démontage de l'affichage AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz est lui aussi assez difficile, avec le risque de casser l'écran. Ces différents éléments conduisent iFixit à donner au Galaxy S20 Ultra un score de réparabilité de seulement 3/10. Mieux vaudra donc en prendre soin !