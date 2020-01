Galaxy S20 : déjà une vidéo de comparaison avec les S10 et Note 10

Dans une vidéo publiée sur le Web, XDA developpers compare la taille du Galaxy S20 aux Galaxy S10 et note 10.

Alors non, XDA Developpers n'a pas encore mis la main sur un Galaxy S20, mais on sait que les terminaux seront prochainement officialisés par Samsung qui prévoit d'ailleurs un événement unpacked dédié.

Max Weinbach a toutefois rassemblé toutes les rumeurs et ce que l'on sait des prochains terminaux de Samsung pour en créer des maquettes et les comparer aux Galaxy S10 et Note 10.

Les répliques ont été imprimées en 3D à partir des schémas techniques subtilisés auprès de partenaires de Samsung (fabricant de coques). Il y a donc trois versions : S20, S20+ et S20 Ultra.

On peut ainsi constater que le S20 sera de la même taille que le Galaxy S10 avec un écran légèrement plus grand de 6.2 ou 6.3 pouces contre 6.1 pouces pour le S10.

Du côté du S20+, il sera question d'un écran de 6.7 pouces, soit plus grand que le 6.4 pouces du S10+. Quant au S20 Ultra, il se dotera d'un écran de 6.9 pouces et viendra plutôt venir se mesurer au Note 10.

La gamme Galaxy S20 sera présentée par Samsung à San Francisco le 11 février prochain.

