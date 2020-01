Samsung Galaxy S20+ : du 120 Hz en FHD+ et lecteur d'empreintes ultrasonique

XDA Developers poursuit son tour du Galaxy S20+ en ajoutant des informations sur les caractéristiques du smartphone et la fameuse question du rafraîchissement 120 Hz.

Les fuites se poursuivent joyeusement concernant la future série de smartphones Galaxy S20 de Samsung et le site XDA Developers a eu accès à un Galaxy S20+, permettant de préciser certains points.

Max Weinbach, à l'origine des infromations, confirme d'abord la résolution QHD+ et le ratio 20:9 de l'écran qui étire encore un peu le smartphone, laissant l'affichage couvrir la quasi-totalité de la face avant.

Comme pour la génération précédente, on trouvera à bord un lecteur d'empreintes ultrasonique, censé offrir plus de sécurité qu'un module optique. S'agit-il du nouveau capteur 3D Sonic Max annoncé en décembre par Qualcomm ?

Il y a aussi la fameuse question du rafraîchissement 120 Hz de l'écran dont la rumeur va et vient. XDA Developers confirme son existence...mais uniquement en résolution FHD+. Il restera à 60 Hz en résolution QHD+.

Le Galaxy S20+ sera dépourvu de prise jack 3,5 mm, une première pour un Galaxy S, et il sera livré avec écouteurs USB-C AKG similaires à ceux du Galaxy Note 10. Et, bonne nouvelle, un chargeur filaire 25 Watts sera directement livré dans la boîte.

Le modèle aperçu ici embarque 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage, avec une batterie de 4500 mAh mais de capacité réelle 4370 mAh.