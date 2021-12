Le smartphone Galaxy S20 FE, l'aspirateur Roborock S7 et l'OPPO A58 : trio gagnant pour votre portefeuille

Commençons avec le robot aspirateur Roborock S7 qui profite d'une belle baisse de prix chez Amazon.

Il est équipé d’un télémètre laser lui permettant de cartographier votre maison sans souci. De plus, il possède sur le dessus, trois boutons pour un retour base, pour l’éteindre ou l’allumer et enfin pour effectuer un lavage localisé. Sous le capot, le robot Roborock S7 est pourvu de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et d'un second à eau de 0,3 l.

Le Roborock S7 est associé à son application qui permet de limiter les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore de le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Pour finir, sa batterie de 5200 mAh offre une autonomie de 3 heures ce qui est largement suffisant pour une maison de 250 m².

L'aspirateur Roborock S7 est au prix réduit de 459 € au lieu de 549 € avec la livraison gratuite depuis la France.





Passons au smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui profite d’une très belle réduction. Il est doté d’un écran AMOLED de 6,7" avec une définition de 2400 x 1080 px, il profite aussi d’une étanchéité IP68. De plus, il est doté d'un SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Samsung Galaxy S20 FE dispose d’un module de trois capteurs photo sur l’arrière du smartphone, avec un capteur de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Et pour les selfies, il possède un capteur de 32 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 4500 mAh permet au smartphone de profiter d’une autonomie de 20 heures et il lui faut moins d’une heure et demie pour le recharger.

Sur le site d'Amazon, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G est au prix de 599 € au lieu de 759 € prix de lancement. La livraison est gratuite.



Finissons avec le smartphone OPPO A58 qui est en promotion sur Cdiscount. Ce dernier est doté d'un écran OPPO A53 de 6,5" avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une définition de 1600 x 720 pixels. Il est propulsé par le SoC QUalcomm Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage.

On note aussi la présence d'un triple capteur photo sur l'arrière du smartphone avec 13 MP, 2 MP et 2 MP. L'OPPO A58 est aussi équipé d'un objectif photo frontal pour faire des selfies. Pour finir, sa batterie 5000 mAh est accompagnée d'un chargeur rapide de 18 W qui permet au smartphone de se recharger rapidement.

Sur Cdiscount, le smartphone OPPO A58 est au prix de 140 € au lieu de 310 € avec la livraison gratuite.



