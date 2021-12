Xiaomi Vacuum Mop Essential : le robot aspirateur à prix CASSÉ accompagné de TV, caméra, d'Apple

Parlons du Xiaomi Robot Vacuum Mop Essential, un des robots aspirateurs de la marque chinoise. Ce dernier possède une puissance d'aspiration élevée de 2200 Pa permettant d'aspirer de grandes quantités de poussières sans aucun problème. Il est doté d'un filtre composé de trois couches pour éliminer les saletés microscopiques.

L'aspirateur est équipé également d'un réservoir d'eau de 200 ml qui vous permet de passer la serpillière après avoir passé l'aspirateur. De plus, sa batterie haute capacité de 2500 mAh offre une autonomie d'au moins 1,5 heure et il va à la station de charge et calcule exactement la quantité de batteries dont il a besoin pour terminer la session de nettoyage. Le réservoir à poussière a une capacité de pas moins de 420 ml, il n'est donc pas nécessaire de le vider constamment.

Pour finir, vous pouvez associer l'aspirateur à son application mobile afin de contrôler l'aspirateur à distance et lui imposer des murs virtuels afin de l'empêcher d'aller dans certaines zones.

Aujourd'hui, sur AliExpress, le robot Xiaomi Robot Vacuum Mop Essential est au prix de 110 € avec le code SDFRD034 et la livraison gratuite depuis la France.



