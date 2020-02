Galaxy S20 : le mode 120Hz particulièrement gourmand

L'écran a toujours représenté une problématique pour les constructeurs de smartphones, notamment du côté de la consommation énergétique. Heureusement, depuis quelques années, l'arrivée des dalles OLED associées aux thèmes sombres et à une meilleure gestion logicielle permet de proposer des terminaux dotés de grandes dalles capables d'offrir plusieurs jours d'autonomie.

Mais voilà que les constructeurs s'orientent vers des écrans de plus en plus réactifs, avec des taux de rafraichissement de 90 ou 120 Hz. Or, avec des hautes définitions, ces taux de rafraichissement impliquent plus d'efforts pour le SoC, et donc plus de consommation...

PhoneArena indique ainsi que le confort apporté par le mode 120 Hz de l'écran du Galaxy S20 et ses déclinaisons se montre particulièrement gourmand. Le site a testé le Galaxy S20 Ultra qui aurait ainsi offert 12h23 d'autonomie en mode 60 Hz contre 10h02 en mode 120 Hz avec le même protocole de test. C'est un peu plus de 15% d'autonomie en moins, sachant que le mode 120 Hz entraine également une diminution de la résolution de l'écran pour passer au FullHD+.

Il est donc logique que Samsung bride ce mode de fonctionnement à certains usages spécifiques et heureux que la bascule soit possible d'un mode à l'autre.