Samsung Galaxy S21 : des bordures ultra fines des quatre cotés

Samsung pourrait avoir fait le choix de modifier légèrement le design de son Galaxy S21 ou S30 qui succédera au S20. Selon Ice Universe, la marque aurait fait le choix de revendre à un écran AMOLED plat, sans bordures incurvées, mais amincies et ce, sur les 4 côtés de l'appareil.

Exit donc le bandeau supérieur et le menton légèrement plus épais que le reste : le S21 serait entouré d'une bordure extra fine et uniforme. On évoque bien ici un smartphone aux "4 bordures de largeur égale" sur les 3 prochains Galaxy S21.

Un rendu a été publié, présentant ce que pourrait donner un tel appareil et même si le changement est subtil, on le repère malgré tout. Toujours selon l'auteur du tweet, le S21 Ultra sera doté d'une dalle aux bords incurvés.

Samsung devrait dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones en janvier 2021.