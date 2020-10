Le Samsung Galaxy S20+ au prix réduit de 579 €, mais aussi iPad, P30 Pro, AMD Ryzen 5 ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S20+ est équipé d'un écran large AMOLED de 6,7 pouces ce qui lui permet une résolution de 3200 pixels x 1440 pixels. Le téléphone Galaxy S20+ exploite un SoC Exynos 990 accompagné de 8 go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour les amateurs de photographies le Galaxy S20+ devrait vous plaire avec à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30 et à l'avant, un capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, le S20 plus est alimenté par une batterie très longue durée de 4500 mAh.

Le smartphone Samsung Galaxy S20+ 4G 128 Go est à 579 € au lieu de 1009 € chez Rakuten, mais aussi dans sa version 5G à 650 € !

