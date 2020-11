Galaxy S21 : un cadre de Samsung évoque une sortie anticipée

Samsung devrait bien présenter et lancer ses nouveaux Galaxy S21 dans le courant du mois de janvier 2021.

Un responsable de Samsung a partiellement confirmé que la marque avait prévu d'anticiper la sortie de ses Galaxy S21. Les rumeurs voulaient que le S21 et ses déclinaisons soient présentés autour du 14 janvier et la chose se confirme ainsi un peu plus.

Le cadre de Samsung a ainsi évoqué un changement dans les plans de Samsung qui présente habituellement ses nouveaux appareils entre février et mars "Parce que l'environnement du marché évolue rapidement, il n'est pas possible de garantir que le calendrier de lancement habituel reste le même".

Samsung devrait donc bien faire une entorse à la tradition, et ce pour plusieurs raisons. D'une part les ventes du Galaxy S20 n'atteignent pas les objectifs fixés par la marque. D'autre part, la concurrence s'est rapidement positionnée en face, voire au-dessus des performances du Galaxy S21 avec des terminaux plus abordables.

En dehors du module photo imposant de la version Ultra, le Galaxy S21 reste encore assez mystérieux. Pire encore, les rumeurs s'accordent à dire qu'il s'agira davantage d'une version améliorée du S20 qu'une véritable nouvelle génération de smartphones... Rendez-vous en janvier pour en avoir le coeur net.