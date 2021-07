Galaxy S21 FE : la fiche technique se confirme

La TENAA, l'organisme de certification Chinois a récemment partagé des informations concernant le Galaxy S21 FE de Samsung.

En marge de la fiche technique, le passage à la TENAA permet de confirmer que le smartphone sera commercialisé prochainement, les rumeurs évoquant à ce jour le mois d'octobre.

Dans un rapport, la TENAA confirme ainsi plusieurs éléments déjà partagés à travers diverses fuites.

Le Galaxy S21 FE proposera un écran Full HD+ de 6,4 pouces en 120 Hz avec un poinçon pour le capteur photo frontal.

La batterie embarquée affiche une capacité de 4370 mAh et le smartphone mesurera 155.7x74.5x7.9 mm, il sera livré sous Android 11 mais profitera sans aucun doute d'une mise à jour vers Android 12 peu de temps après sa sortie.

Comme pour la plupart des smartphones Galaxy S, le S21 FE sera livré dans deux parfums : sous SoC Snapdragon 888 aux USA, et sous Exynos 2100 dans le reste du monde.

L'organisme n'a rien confirmé concernant la quantité de RAM installée dans l'appareil, mais il faudra parier sur 6 à 8 Go de RAM et un stockage limité à 128 Go dans la plus grosse configuration disponible.