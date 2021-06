Galaxy S21 FE : le prix de dévoile !

On en sait déjà beaucoup du Galaxy S21 FE (Fan Edition de Samsung alors même que la marque n'a pas encore officialisé son terminal.

Hier, on découvrait ainsi les coloris et le design de l'appareil, qui reprend celui du S21 avec un bloc photo légèrement retouché. Successeur du S20 FE lancé l'année dernière et qui aura connu un certain succès, on sait désormais que le S21 FE sera plus accessible.

Rappelons que le smartphone est attendu avec un écran AMOLED 120 Hz FHD+ de 6,5 pouces, un SoC Snapdragon 888 et de 6 à 8 Go de RAM pour 128 à 256Go de stockage.

Selon les fuites rapportées par Herald Corp, le terminal serait proposé à un prix situé entre 700 000 et 800 000 wons. Rappelons que le S20 FE avait été commercialisé au prix de 899 800 wons en Corée du Sud, soit 659€ en France pour la version 4G +6Go de RAM et 128 Go de stockage, et 759€ pour la version 5G en 8Go de RAM et 256 Go de stockage.

On peut ainsi s'attendre à ce que le Galaxy S21 FE se retrouve autour des 600 euros pour le modèle d'entrée de gamme, ce qui permettrait à Samsung de venir concurrencer un peu plus sérieusement les smartphones proposés par les constructeurs chinois comme Xiaomi, Realme ou encore Oppo.