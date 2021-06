Galaxy S21 FE : le smartphone se dévoile un peu plus

Le Galaxy S21 FE se dévoile un peu plus à travers de nouvelles fuites et se présente désormais sous tous les angles.

Le Galaxy S21 FE fait l'objet de plusieurs fuites depuis quelques semaines. La version "Fan Edition" du S21 devrait remplacer le Galaxy Note 21 abandonné par Samsung et devrait à ce titre être compatible avec le styler S-Pen (comme le S21 Ultra).

Selon les dernières informations, le S21 FE proposera un écran de 6,5 pouces 120 Hz, un SoC Snapdragon 888 associé à 6 ou 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage.

Le capteur selfie sera de 32 MP et on retrouvera un bloc photo principal équipé de trois optiques 12 MP avec un ultra grand-angle, et un téléobjectif. De nouveaux visuels des appareils ont fuité, présentant quelques coloris inédits.

Le Galaxy S21 FE devrait ainsi se décliner en 4 couleurs : noir, lilas, vert olive et blanc. On note par ailleurs que l'écran est cerclé de bordures assez marquées. Le smartphone est attendu pour le 19 aout prochain après une conférence de présentation lui étant dédiée.