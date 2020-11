Galaxy S21 : les fiches techniques des 3 appareils se dévoilent

Avec le Galaxy S21, Samsung prépare 3 nouveaux smartphones : S21, S21+ et S21 Ultra. Et depuis quelques jours, les fuites se multiplient autour des appareils si bien que les fiches techniques de la gamme complète se dévoilent.

Android Police a ainsi mis la main sur les fiches techniques des modèles désignés sous les références 01, T2 et P3 en interne chez Samsung. Les trois appareils sont animés par deux SoC différents : Snapdragon 875 ou Exynos 2100, le processeur signé Samsung qui ne sera officialisé qu'au 1er décembre.

Le Galaxy S21 sera équipé d'un écran de 6,2 pouces Full HD+ en 120 Hz, tandis que la version Plus sera dotée d'un écran de 6,7 pouces FHD+ et jusqu'à 6,8 pouces en WQHD sur la version Ultra. La version ultra profiterait d'une dalle LTPO pour une meilleure gestion de l'énergie.

On pourrait compter sur des batteries de 4000 mAh, 4800 mAh et 5000 mAh pour les trois smartphones, ainsi que sur la 5G, le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. La version Ultra aurait l'exclusivité du Wi-Fi 6E compatible avec les bandes de fréquences en 6 GHz.

Pour ce qui est du module photo, les S21 et S21+ partageraient le même bloc avec un module grand-angle de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléphoto de 64 MP. La version Ultra se démarquerait avec une nouvelle génération de capteur 108 MP, version révisée de celui intégré au S20 Ultra et Note 20 Ultra, le tout associé à deux capteurs téléphoto x3 et x10 ainsi qu'un ultra grand-angle de 12 MP.

Les trois appareils seront livrés avec One UI 3.1 sous Android 11. Les S21 et S21+ seront proposés en blanc, gris, rose et violet alors que la version Ultra ne sera déclinée qu'en noir et argent.