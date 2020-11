Samsung Galaxy S21 Ultra : un très puissant zoom optique en préparation

Les rendus détaillés ont déjà révélé un gros groupe de capteurs photo pour le futur fleuron de Samsung et le leaker Ice Universe commence à détailler les modules du Galaxy S21 Ultra.

Le smartphone comporterait donc deux téléobjectifs de 10 megapixels, permettant de réaliser pour l'un du zoom x3 optique et pour l'autre un puissant zoom x10 optique.

Mais, à l'inverse du Galaxy S20 Ultra qui utilisait un capteur avec des pixels de 0,8 µm, on aura affaire ici à un capteur 1/2,8" avec pixels de 1,22 µm, permettant de capturer beaucoup plus de lumière.

L'autre atout sera le passage à un autofocus PDAF plus efficace que le système qui a quelque peu desservi le Galaxy S20 Ultra avec ses problèmes de mise au point. Avec ce double système de zoom, il ne sera plus nécessaire de passer par un crop du gros capteur 108 megapixels pour simuler un effet de zoom et réaliser un portrait, ce qui devrait sensiblement améliorer la qualité du rendu.

Le Galaxy S21 Ultra devrait toujours disposer d'un module principal de 108 megapixels avec une nouvelle génération de capteur et capable de proposer de l'enregistrement vidéo 8K, ainsi qu'un ultra grand angle de 12 megapixels.

Les qualités photo du smartphone de référence de Samsung devraient donc encore se bonifier en essayant de faire oublier les déceptions de la version précédente.