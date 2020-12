Galaxy S21 : les prix en fuite !

Pas la peine d'attendre le 12 janvier pour découvrir les prix des prochains smartphones de Samsung, ces derniers font déjà l'objet d'une fuite.

WinFuture nous livre ainsi quelques informations sur les prochain Galaxy S21 de la marque sud-coréenne, et nous apprend tout d'abord que le terminal sera proposé en deux couleurs : gris argent et noir. Il sera équipé d'un monstrueux capteur photo de 108 Megapixels avec stabilisation optique, un ultra grand angle de 12 MP ainsi que deux téléobjectifs 3x et 10x en 10 MP.

La version ultra sera dotée d'un écran Dynamic AMOLED en 1440p à 120 Hz. L'Europe aura droit à un smartphone équipé d'un SoC Exynos 2100 associé à 12 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh.

Désormais on sait également que les prix suivent le mouvement initié l'année dernière :

Le Galaxy S21 128 Go sera facturé 849€

Le Galaxy S21+ 128 Go à 1049€, 256 Go à 1099€

Le Galaxy S21 ultra 128 Go à 1399€

Avec des variations en fonction des pays d'Europe, notamment en fonction des taxes locales.

Les Galaxy S21 et S21+ voient ainsi leur prix diminuer tandis que le prix de la version ultra s'envole un peu plus pour marque la volonté de Samsung d'en faire un smartphone à part qui pourrait remplacer par ailleurs le Galaxy Note pour les générations futures.