Galaxy S21 Ultra : la fiche technique complète

Samsung a prévu d'officialiser son Galaxy S21 le 12 janvier prochain, mais les fiches techniques de la version Ultra nous parviennent déjà au fil d'une fuite proposée par le site allemand WinFuture.

Selon le site, le Galaxy S21 Ultra sera ainsi doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une dalle légèrement incurvée sur les bords, mais sans excès. On retrouverait une définition de 3200x1400 pixels, une luminosité de 1600 nits et un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz.

Au coeur de l'appareil, on trouverait un SoC Exynos 2100 ou Snapdragon 888 en fonction des marchés. Le tout est accompagné de 12 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage. Le terminal sera animé par une batterie de 5000 mAh de capacité, compatible recharge rapide 45W.

La partie photo devrait être impressionnante avec un capteur principal de 108 mégapixels f/1.8, un capteur grand-angle 12 MP et deux capteurs téléfoto de 10 MP avec du zoom hybride X10.