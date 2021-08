Galaxy S21 : Samsung lance une enquête suite à l'échec du smartphone

Le Galaxy S21 est considéré comme un échec pour Samsung : le smartphone est loin de remplir ses objectifs de vente et la formule à 3 modèles ne séduit pas le public.



Les ventes du flagship ne répondent pas aux attentes du groupe, qui voit passer Xiaomi devant lui au titre de marque ayant vendu le plus de smartphones dans le monde, et l'affaire passe mal. Le groupe a ainsi déclenché une enquête interne pour définir les causes de cet échec.

Selon les chiffres rapportés par Counterpoint Research, Samsung aurait écoulé 13,5 millions de S21 en 6 mois. Les S20 déjà critiqués pour leurs mauvaises performances de vente avaient pour leur part atteint 16,2 millions de ventes sur le même temps, et le Galaxy S10 avait quasiment atteint les 20 millions.

Malheureusement, même si Samsung a tenté d'offrir du changement avec un nouveau design au niveau du module photo, les nouveautés sur la gamme Galaxy S ne se bousculent plus... Chaque nouveau terminal n'apporte que des évolutions mineures de la précédente version, et ce, depuis quelques années déjà.

En parallèle, Xiaomi a choisi de faire évoluer sa gamme de terminaux pour miser sur le haut de gamme et a apporté des évolutions majeures en présentant de véritables smartphones Premium, et attiré plus d'acheteurs.

Désormais, Samsung espère que sa conférence Unpacked et la présentation des Galaxy Z Fold et Z Flip 3 sauront convaincre les foules. Malgré tout le signal du marché est fort pour le groupe : le Galaxy S22 devra offrir de véritables nouveautés et se démarquer des smartphones chinois plus accessibles et désormais aussi, voire mieux équipés que sa gamme Galaxy S.