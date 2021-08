Samsung Galaxy A52S : déjà une déclinaison du A52 en approche

Si la lutte est féroce sur le segment des smartphones premium, Samsung tire son épingle du jeu avec la gamme Galaxy A. Représentative d'un milieu de gamme décomplexé embarquant certaines fonctions avancées issues du segment supérieur, elle génère d'importants volumes et plusieurs modèles sont régulièrement cités dans les classements des smartphones les plus vendus au monde.

Au printemps, Samsung a dévoilé les Galaxy A52 4G et 5G proposant une fiche technique assez complète et polyvalente. Quelques mois plus tard, c'est maintenant une évolution légère Galaxy A52s qui fait parler d'elle.

Les rendus en fuite montre un design similaire avec un grand affichage avec poinçon centré et un gros bloc photo rectangulaire à l'arrière comprenant 4 modules accompagnés du flash.

Les caractéristiques ne sont pas connues mais ne devraient pas beaucoup différer de celles du Galaxy A52 qui embarque un affichage 6,5 pouces AMOLED 120 Hz et un SoC Snapdragon 750G (ou 720G pour la version 4G), un module principal 64 megapixels et une batterie 4500 mAh.

Selon les fuites, le Galaxy A52s embarquera 128 Go de stockage et devrait être proposé au tarif de 450 € environ, avec plusieurs coloris possibles : noir, blanc, parme et vert menthe, sans doute toujours avec certification IP67 le protégeant des éclaboussures et des immersions.