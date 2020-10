Galaxy S21 : le smartphone de Samsung directement livré sous One UI 3.1

Samsung prépare toujours son Galaxy S21 (ou S30) et l'on apprend désormais que le smartphone pourrait directement être livré sous One UI 3.1.

C'est une rumeur lancée par le leaker Jimmy is Promo ce début de semaine sur Twitter : le Galaxy S21 ne serait pas lancé sous One UI 3.0 mais directement sous One UI 3.1.

On avait déjà pu voir le Galaxy S20 arriver sous One UI 2.1 cette année, et globalement c'est une tradition chez la marque. Ce qui est nouveau cette fois, c'est que Samsung aurait accéléré la sortie de ses nouveaux smartphones Galaxy S et que One UI 3.0 ne sera disponible en version stable qu'au cours du mois de décembre sur les Galaxy S20 et Note 20, voire pas avant début janvier.

Samsung prévoit malgré tout de dévoiler ses Galaxy S21 dans les premières semaines de janvier. Si la marque espère bien déployer son nouveau terminal avec One UI 3.1, autant dire que la durée de vie de One UI 3.0 aura été courte et que cette version pourrait être amputée de quelques fonctionnalités, afin d'offrir un peu plus de densité à la version 3.1.