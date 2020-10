Samsung Galaxy S21 : livré sans écouteurs et sans chargeur ?

En éliminant chargeur et écouteurs (sauf en France) des boîtes des iPhone 12, Apple va-t-elle déclencher un mouvement plus général et amener d'autres acteurs du marché à faire de même ?

Sachant que l'Union européenne cherche à limiter les déchets électroniques, et en particulier les câbles et adaptateurs difficiles à recycler, les fabricants pourraient être tentés de plus livrer ces accessoires, ce qui leur permettrait en retour de réaliser des économies et/ou de maintenir les prix de leurs appareils mobiles, compensant la hausse provoquée par l'intégration des composants 5G.

Selon la presse asiatique, Samsung, après s'être moqué de l'absence de chargeur pour l'iPhone 12, pourrait faire de même pour ses smartphones Galaxy S21 en ne proposant plus chargeur et écouteurs dans la boîte.

La fin des accessoires fournis ?

D'autres sources évoquent uniquement le retrait des écouteurs (ce qui ne sera pas possible en France) mais, dans l'un ou l'autre cas, des habitudes devraient être modifiées avec l'arrivée de la prochaine génération.

Rendu supposé du Galaxy S21

Le groupe coréen propose déjà des chargeurs plus puissants à acheter séparément pour les smartphones qui le supportent et une tendance va peut-être s'amorcer ici. Il reste à voir si cela aura une influence sur le prix de ses smartphones.

Selon les informations issues des documents de certification, les smartphones Galaxy S21 devraient offrir une charge rapide de 25W, avec une possible charge plus puissante à 65W pour les modèles les plus hauts en gamme.