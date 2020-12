Samsung Exynos 2100 : le SoC premium des Galaxy S21 dévoilé le 12 janvier

Le géant Samsung a été critiqué pour son SoC Exynos 990 en 2020 dont les performances étaient en deça de celles du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, créant deux versions du Galaxy S20 pas tout à fait égales.

La firme a pris le taureau par les cornes, abandonné ses coeurs CPU custom et est reparti sur les bases des architectures ARM standard. Elle a déjà présenté début décembre le SoC Exynos 1080 avec coeurs ARM Cortex-A78 gravés en 5 nm et positionné en milieu de gamme et que l'on devrait prochainement voir apparaître sur des smartphones chinois (Vivo X60 notamment).

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru — Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020

Mais pour ses smartphones Galaxy S21 de prochaine génération, c'est un SoC Exynos 2100 encore plus puissant qui sera proposé et qui devrait en principe se confronter plus efficacement avec le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm.

Samsung commence tout juste à l'évoquer en donnant rendez-vous pour le 12 janvier 2021, soit deux jours avant la date supposée de l'annonce de la gamme Galaxy S21.

Le teaser ne dit encore rien des caractéristiques de ce SoC mais certaines fuites évoquent déjà une configuration CPU octocore en tri-cluster avec un possible coeur surpuissant ARM Cortex-X1, 3 coeurs puissants ARM Cortex-A78 et quatre coeurs économiques ARM cortex-A55, ainsi qu'un GPU ARM Mali-G78 de dernière génération qui viendra se confronter à l'Adreno 660 du SoC premium de Qualcomm.