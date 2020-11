Samsung Galaxy S21 : la variante sous Exynos déjà moins performante que celle sous Snapdragon

Une nouvelle polémique se prépare autour du prochain fleuron de Samsung : le Galaxy S21 sera de nouveau livré avec deux SoC différents et la puce maison de Samsung s'incline déjà dans les premiers benchmarks.

Samsung est à la traine depuis quelques générations de puces face à Qualcomm et pourtant la marque continue de souhaiter imposer son fameux SoC Exynos au sein de certains de ses smartphones haut de gamme.

Certains car c'est généralement le marché Européen qui se voit contraint d'accéder à des Galaxy S équipés des SoC Exynos de la marque quand le reste du monde profite des terminaux équipés des dernières puces Snapdragon de Qualcomm.

Déjà par le passé, la situation avait fait débat puisque le SoC Exynos se montre régulièrement moins performant et plus gourmand en énergie que l'alternative signée Qualcomm.

Avec le Galaxy S21 qui se prépare, Samsung annonçait l'arrivée de l'Exynos 1080 gravé en 5 nm avec des coeurs ARM Cortex-A78. On y trouve un coeur Cortex A78 à 2,8 GHz, trois autres à 2,6 GHz et quatre coeurs A55, le tout associé à un GPU Mali-G78 MP10. Et sur le papier, Samsung promettait des performances bien au-delà de ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 875...

Mais les premiers benchmarks ne sont pas de cet avis. Un premier benchmark de Geekbench du S21 sous Exynos renvoyait des scores de 1083 points en Single Core et 3060 en Multi Core.

Pour la version Snapdragon du S21 ces mêmes tests renvoient des scores de 1120 points en Single Core (+7,3%) et 3319 points en Multi Core (+8,5%).

Il faudra attendre de voir les optimisations prévues par Samsung s'inviter dans la danse pour savoir si les deux variantes de son S21 auront bel et bien des performances identiques... Mais en l'état, les critiques n'ont pas encore de quoi se calmer.