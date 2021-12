Galaxy S22 et S22 Plus : un zoom X3 dès l'entrée de gamme ?

De nouvelles fuites évoquent la partie photo qui équipera les Galaxy S22 et S22 Plus de Samsung.

Jusqu'à présent, le gros des fuites concernant la prochaine génération de smartphones Galaxy S de Samsung concernent la déclinaison Ultra du S22. Aujourd'hui, des fuites s'attardent sur le S22 et le S22 Plus, et notamment la partie photo.

Selon les dernières fuites, les deux appareils pourraient partager les mêmes objectifs. Les appareils se doteraient ainsi d'un capteur principal de 50 Mp f/1,8, un ultra grand-angle de 12 MP f/2,2, ainsi qu'un zoom optique x3 de 10 MP f/2,4.

La présence d'un objectif télézoom est particulièrement intéressant et signe une montée en gamme du smartphone de Samsung dont la déclinaison basique se contentait jusqu'ici du traditionnel système de grossissement numérique à partir du capteur le plus gros.

S'il convient de prendre l'info avec des pincettes, il faut rappeler que Samsung n'a pas connu un franc succès avec ses Galaxy S21 et que la marque pourrait avoir fait le choix de doper les prestations de son entrée de gamme pour séduire un peu plus les foules.