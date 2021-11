Samsung Galaxy S22 Ultra : la partie photo du modèle premium se détaille

Le smartphone Galaxy S22 Ultra sera le nouveau membre premium de la série Galaxy S22 de début 2022 et l'on commence déjà à en connaître pas mal sur son design et sa fiche technique.

Pour la partie photo, Samsung devrait de nouveau miser sur un module principal de 108 megapixels, et non sur le capteur Isocell HP1 de 200 megapixels annoncé plus tôt dans l'année.

Le leaker Ice Universe précise qu'il s'agira d'une version optimisée du module Isocell HM3 avec un capteur 1/1,33 pouce embarquant des pixels de 0,8 µm et avec une ouverture f/1,8.

S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Il sera accompagné d'un ultra grand angle de 12 megapixels fourni par Sony assurant un angle de vue de 120 degrés pour une ouverture f/2,2.

Deux autres capteurs, également issus de Sony, assureront deux niveaux de zoom sans perte. Le leaker note qu'il ne seront pas de 12 megapixels comme on pouvait le penser mais de 10 megapixels. Le premier assurera un zoom sans perte x10 et le second un zoom x3.

La configuration serait donc de type 108 + 12 +10 + 10, soit quatre modules au sein d'un bloc qui ne sera plus rattaché à la tranche comme sur les Galaxy S21. A noter que cette configuration était déjà évoquée au mois d'août.