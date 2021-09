Le Galaxy S22 standard se dévoile en rendus 3D

Il devient difficile pour les fabricants de renouveler le design de leurs smartphones et cela devrait se constater avec le Galaxy S22 chez Samsung.

Alors que l'on découvrait récemment des rendus du Galaxy S22 Ultra, voilà que la version standard pointe le bout de son nez.

Issus d'une collaboration entre OnLeaks et Zouton, les rendus se basent sur les schémas de production de l'appareil et ne présentent pas de surprise majeure.

La prochaine génération de Galaxy S22 ne devrait ainsi pas révolutionner le design des smartphones de Samsung, et les rendus présentent ainsi quelque chose de finalement très classique.

Le S22 sera ainsi très proche du S21 de l'année passée: on retrouve un écran plat avec un module photo dans un poinçon centré, ainsi que le large bloc photo déployé sur le S21 avec 3 capteurs.

Quelques changements mineurs sont à noter : le module photo apparait moins imposant, le dos du smartphone se veut plus plat, mais plus notablement, les dimensions du smartphone seraient révisées à la baisse avec un écran de 6,06 pouces et des dimensions de 146x70.5x7.6 mm.