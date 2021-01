Galaxy SmartTag : Samsung introduit une balise connectée

Comme attendu, Samsung dévoile un tracker connecté. Baptisé Galaxy SmartTag, il s'appuie sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et peut être attaché à divers types d'objets comme des clés, un sac, un portefeuille, le collier d'un animal de compagnie ou n'importe quoi d'autre à localiser et retrouver.

Le Galaxy SmartTag a une portée Bluetooth pouvant aller jusqu'à 120 mètres, même si cela dépendra de l'environnement et des obstacles pour entrer en communication avec un smartphone. La localisation se fait depuis une application avec une indication sur la distance séparant l'utilisateur de son objet.

Même hors de portée, Samsung a prévu la possibilité de tirer parti du Galaxy Find Network et de l'envoi d'un signal BLE qui peut être accroché par des appareils Galaxy à proximité. Un maillage d'ampleur compte tenu de la popularité des smartphones du groupe.

Après détection, une information de localisation est répercutée avec l'application SmartThings Find. Samsung assure bien évidemment que les données sont chiffrées et protégées pour ne présenter aucun risque en cas de perte.



Samsung a prévu d'autres usages pour le Galaxy SmartTag, comme l'intégration d'un bouton dédié qui permettra cette fois-ci de faire sonner le smartphone, y compris s'il est en mode vibreur ou silencieux. Il peut aussi être personnalisé afin d'interagir avec d'autres appareils du foyer.

Le Galaxy SmartTag sera commercialisé à partir du vendredi 29 janvier à un prix de 29,90 €. Pour plus tard cette année, Samsung a évoqué la disponibilité d'un Galaxy SmartTag+ qui s'appuiera sur la technologie radio courte distance UWB (ultra-wideband) et permettra une localisation plus précise. À condition d'avoir un smartphone Galaxy compatible avec cette connectivité comme les nouveaux Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra équipés d'une puce UWB.

En annonçant le Galaxy SmartTag, Samsung entre en concurrence avec Tile et se positionne déjà face à Apple et son très probable AirTag avec le Galaxy SmartTag+.