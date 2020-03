La prochaine tablette de Samsung fait l'objet d'une fuite : des rendus de presse ont ainsi été récupérés par le leaker Evan Blass qui nous donne un aperçu de la Galaxy Tab A 8,4".

Il s'agira pour Samsung de renouveler sa Galaxy Tab A 8 lancée l'été dernier, alors même que le marché des tablettes est quasiment au point mort.

Cette nouvelle tablette proposera, comme son nom l'indique, un écran de 8,4 pouces dans une définition Full HD+ (1920x1200 pixels), soit un joli bond en avant comparé au précédent modèle reste à une définition WXGA de 1280x800 pixels. Le format externe devrait rester identique, ce qui implique des bordures plus minces .

En façade, on retrouvera malgré tout de larges mentons et bandeaux permettant d'installer un capteur photo selfie 5 Mégapixels. En interne, on retrouvera la solution maison de Samsung à base d'Exynos 7904 associé à 3 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh.

Aucune date de sortie n'est évoquée ni même de prix pour l'instant.