Samsung Galaxy Tab S6 5G : la première tablette Android 5G lancée le 30 janvier

L'année 2019 a été marquée par l'arrivée des premiers smartphones 5G et l'année 2020 est celle de l'apparition d'une première tablette Android 5G avec la Samsung Galaxy Tab S6 5G.

Déclinaison de la Galaxy Tab S6, elle embarque un affichage 10,5 pouces Super AMOLED et intègre un SoC Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Outil de productivité, elle peut exploiter le stylet S Pen de Samsung et elle ajoute donc à la configuration initiale de la Galaxy Tab S6 un modem Snapdragon X50 lui apportant les très hauts débits de la 5G.

La tablette est d'abord annoncée en Corée du Sud, son marché national qui est aussi l'un des premiers à disposer de réseaux 5G ouverts dès le mois d'avril 2019 et déjà utilisés par plus de 3 millions d'abonnés, même si la couverture proprement dite en 5G reste encore limitée.

La Galaxy Tab S6 5G embarque également un double capteur photo 13 + 5 (ultra grand angle) megapixels à l'arrière, ainsi qu'un module 8 megapixels à l'avant. La tablette dispose d'une batterie de 7040 mAh et se place dans une catégorie haut de gamme.

Son tarif le reflète puisqu'elle est annoncée au prix de 999 900 wons, soit environ 760 €. Rien n'est dit encore sur une disponibilité hors de Corée du Sud mais c'est à l'heure actuelle la seule tablette Android 5G disponible, aucun autre fabricant ne s'étant risqué à faire ne serait-ce qu'une pré-annonce.