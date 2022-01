Galaxy Tab A8 : la tablette de Samsung disponible à partir de 249 €

Présentée mi-décembre comme une tablette familiale pour le divertissement et l'apprentissage hybride, la nouvelle Galaxy Tab A8 de Samsung est désormais disponible et dévoile son prix. Elle s'accompagne de l'accès à Samsung TV Plus et de deux mois offerts à YouTube Premium pour les nouveaux abonnés.

La tablette d'entrée de gamme pour la marque est proposée à 249 € dans sa version Wi-Fi (Wi-Fi 5) avec 32 Go de stockage. Le prix monte à 279 € pour 64 Go et 329 € pour 128 Go qui est une capacité jusqu'alors inédite pour la série Galaxy Tab A. En version 4G, la Galaxy Tab A8 est affichée à 299 € avec 32 Go et 379 € avec 128 Go de stockage.

La Galaxy Tab A8 affiche sur un écran LCD (TFT) de 10,5 pouces d'une définition de 1920 x 1200 pixels et au format 16:10. L'écran couvre 80 % de la face avant pour un appareil avec des dimensions de 246,8 x 161,9 x 6,9 mm et un poids de 508 g. Elle dispose de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Une mise à niveau du modèle de 2020

La tablette est équipée d'un SoC octocore à 2,0 GHz pour lequel Samsung indique que les performances CPU et GPU enregistrent un gain de 10 % par rapport au modèle Galaxy Tab A7 de 2020. Le SoC n'est pas précisé, sachant toutefois que la Galaxy Tab A7 (2020) était équipée d'un Snapdragon 662. Il est associé à 3 Go ou 4 Go de RAM. Le stockage est extensible jusqu'à 1 To par carte microSD.

La Galaxy Tab A8 dispose d'un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant et de 8 mégapixels à l'arrière. Avec une nouvelle fonction d'enregistrement d'écran, il est possible de se filmer pendant l'enregistrement de l'écran et en prenant des notes.

L'appareil embarque une batterie de 7040 mAh qui est compatible avec la charge rapide 15 W. C'est toutefois un chargeur de 7,75 W qui est inclus. Avec des capacités multitâche et la plateforme de protection Samsung Knox, la Galaxy Tab A8 fonctionnant avec Android 11 est déclinée en anthracite, argent et rose.