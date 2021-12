Samsung Galaxy Tab A8 : la tablette Android 11 polyvalente pour jouer ou travailler

La pandémie et ses confinements ont incité au télétravail et à l'école à distance, ce qui a relancé les ventes de tablettes tactiles. On a donc vu fleurir de nombreux modèles cette année, souvent venant de fabricants de smartphones pour qui c'était une première, afin de capter ce qui reste de cette tendance, toujours dans l'ombre des tablettes iPad / iPad Pro, maîtresses du marché.

Le géant Samsung est pour sa part un acteur de longue date sur ce segment avec des séries Galaxy Tab positionnées sur tous les segments. Il dévoile une nouvelle tablette Galaxy Tab A8 qui vient se positionner sur le créneau des tablettes polyvalentes à tarif abordable.

Elle pourra donc servir aussi bien à travailler qu'à se divertir. Son design est inspiré de la série supérieure Galaxy Tab S avec un affichage 10,5 pouces en 1920 x 1200 pixels avec ratio 16:10 et écran couvrant 80% de la face avant, ce qui laisse des bordures visibles pour une meilleure préhension.

Pour le divertissement, quatre haut-parleurs avec optimisation Dolby Atmos assurent une expérience audio de qualité.

Le SoC intégré fournit 10% de performances CPU et GPU en plus par rapport à la génération précédente et le stockage s'étend de 32 Go jusqu'à désormais 128 Go (une première chez les Galaxy Tab A), avec 3 ou 4 Go de RAM selon les configurations.

La Galaxy Tab A8 embarque une webcam 5 megapixels à l'avant et un capteur photo 8 megapixels à l'arrière. La batterie de 7040 mAh peut être chargée avec une puissance de 15W.

Côté productivité, on pourra profiter des capacités multitâche et de l'environnement sécurisé Samsung Knox de la tablette permettant un usage en entreprise.

La nouvelle tablette Galaxy Tab A8 de Samsung est attendue en Europe dès ce mois de décembre 2021.