Galaxy Tab S7 : design et fiche technique en fuite

Samsung ne devait les présenter qu'avec son Galaxy Note 20 lors de sa conférence Unpacked, pourtant les Galaxy Tab S7 et S7 Plus se dévoilent déjà sur la toile.

Il semble que Samsung n'aura finalement plus grand-chose de véritablement inconnu à présenter dans le cadre de sa conférence Unpacked du 5 aout prochain. En marge des Galaxy Buds Live et Galaxy Note 20, la marque présentera ainsi des tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus, dont on découvre le design avant l'heure.

La Galaxy Tab S7 viendra remplacer la Tab S6 lancée en fin d'année dernière, elle se présente donc comme une tablette haut de gamme qui viendra donc rivaliser avec la Huawei MatePad Pro qui rencontre un certain succès sur le marché.

WinFuture nous propose des visuels de la Tab S7 et nous précise qu'elle embarquera un écran de 11 pouces, et de 12,4 pouces pour la version Plus. L'idée de Samsung est de rester sur des formats maitrisés et de concurrencer Huawei, mais également Apple et son iPad. La tablette proposera par ailleurs un stylet adapté aux créateurs et sera déclinée en version 5G.

La Galaxy Tab S7 profitera d'un écran LCD LTPS en 2560x1600 pixels tandis que la S7 Plus profitera d'un écran AMOLED en 2800x1752 pixels, les deux profiteront d'un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Les deux dispositifs proposeront un SoC Snapdragon 865+ associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elles proposeront un S-Pen 9 ms, du WiFi 6, un lecteur d'empreintes (sur la tranche pour la S7 et sous l'écran pour la S7 Plus) et un jeu de 4 haut-parleurs stéréo.